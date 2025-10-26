Cade un grosso albero dinanzi ai Salesiani nessun ferito | al via la messa in sicurezza

Salernotoday.it | 26 ott 2025

Tensione, stamattina, in via Francesco La Francesca: un grosso albero è caduto improvvisamente davanti alla chiesa di San Giovanni Bosco, mentre era in corso la santa messa. Nessun passante, fortunatamente, si è trovato a percorrere quel tratto di strada, al momento del crollo.Sul posto, i vigili. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

