Possibilità di lavoro in Olanda per i veterinari | ecco per cosa e come candidarsi in Abruzzo
Opportunità di lavoro in Olanda per veterinari italiani, con possibilità di candidatura anche in Abruzzo. La posizione prevede il controllo e la certificazione del processo di macellazione degli animali, offrendo un’esperienza professionale all’estero. Per candidarsi, è importante conoscere i requisiti richiesti e seguire le procedure indicate. Questa occasione rappresenta un’opportunità concreta per ampliare le proprie competenze e lavorare in un contesto internazionale.
L’Olanda cerca medici veterinari per controllare e certificare il processo di macellazione degli animali. A rendere nota la possibilità di occupazione è Eures Abruzzo, il servizio dei Centri per l’impiego che si occupa di mobilità lavorativa nei Paesi della Ue. L’avviso è dell’autorità olandese a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
