Opportunità di lavoro in Olanda per veterinari italiani, con possibilità di candidatura anche in Abruzzo. La posizione prevede il controllo e la certificazione del processo di macellazione degli animali, offrendo un’esperienza professionale all’estero. Per candidarsi, è importante conoscere i requisiti richiesti e seguire le procedure indicate. Questa occasione rappresenta un’opportunità concreta per ampliare le proprie competenze e lavorare in un contesto internazionale.

L’Olanda cerca medici veterinari per controllare e certificare il processo di macellazione degli animali. A rendere nota la possibilità di occupazione è Eures Abruzzo, il servizio dei Centri per l’impiego che si occupa di mobilità lavorativa nei Paesi della Ue. L’avviso è dell’autorità olandese a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: 164 posti di lavoro in Friuli: 10 cooperative assumono, ecco come candidarsi

Leggi anche: Perché l’Olanda ha vietato i gatti di razza Scottish Fold e Sphynx. I veterinari: “Succederà anche in Italia”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Possibilità di lavoro in Olanda per i veterinari: ecco per cosa e come candidarsi in Abruzzo - Il contratto è a tempo indeterminato ed è previsto un corso di formazione per integrarsi anche con la ... ilpescara.it