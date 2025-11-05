lavori al canale industriale svuotamento e pulizia chiusa la ciclopedonale

Sono iniziate ieri le operazioni di svuotamento completo del Canale Industriale, gestito dall’Enel. il corso d’acqua artificiale realizzato nel 1900 che, partendo dalla diga del Panperduto di Somma Lombardo, aziona con le sue acque le turbine di ben tre centrali idroelettriche: la centrale di Vizzola, quella di Tornavento e la centrale Castelli di Turbigo. Dopo il recupero della fauna ittica presente nel canale ci sarà il completo svuotamento, a cui seguiranno le operazioni di ispezione, manutenzione straordinaria, pulizia e rimozione di tutti gli scarti che si trovano sul fondale. La fine delle attività e la rimessa in servizio del canale sono previste per la metà di marzo del prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

