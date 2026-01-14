MetroMare partiti i lavori per il ponte ciclopedonale di Dragona
Sono iniziati i lavori per il ponte ciclopedonale di Dragona, che attraverserà via dei Romagnoli, via del Mare e via Ostiense. La passerella collegherà il quartiere di Dragona alla nuova stazione di Acilia Sud, migliorando la mobilità locale e favorendo gli spostamenti sostenibili nella zona. L’intervento rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle infrastrutture pedonali e ciclabili nell’area.
