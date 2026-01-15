Plusvalenze l’Udinese patteggia per l’affare Mandragora con la Juve | multa e niente penalizzazione

L'Udinese ha raggiunto un accordo con la giustizia sportiva riguardo alle plusvalenze relative all'affare Mandragora con la Juventus. Il club ha optato per il patteggiamento, ricevendo una multa senza subire penalizzazioni. La decisione chiude il caso in modo definitivo, confermando l'assenza di conseguenze sportive per l’Udinese in relazione a questa vicenda.

per il club friulano. L’ Udinese ha scelto la via del patteggiamento per chiudere il caso plusvalenze legato al trasferimento di Rolando Mandragora. Dopo il deferimento della Procura Federale notificato lo scorso dicembre, il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha messo la parola fine al procedimento disciplinare riguardante l’operazione conclusa con la Juventus. Lo scambio, risalente all’estate 2018, aveva generato effetti sui bilanci degli anni a venire. Secondo Calcio&Finanza, la decisione definitiva è stata depositata il 14 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Caso plusvalenze Rolando Mandragora, l' #Udinese patteggia: -10.700 euro di ammenda per il club -10.700 euro di ammenda per Stefano Campoccia -10.700 euro di ammenda per Franco Collavino x.com

