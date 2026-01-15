Plusvalenze l’Udinese patteggia per l’affare Mandragora con la Juve | multa e niente penalizzazione

Da juventusnews24.com 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Udinese ha raggiunto un accordo con la giustizia sportiva riguardo alle plusvalenze relative all'affare Mandragora con la Juventus. Il club ha optato per il patteggiamento, ricevendo una multa senza subire penalizzazioni. La decisione chiude il caso in modo definitivo, confermando l'assenza di conseguenze sportive per l’Udinese in relazione a questa vicenda.

per il club friulano. L’ Udinese ha scelto la via del patteggiamento per chiudere il caso plusvalenze legato al trasferimento di  Rolando Mandragora. Dopo il deferimento della Procura Federale notificato lo scorso dicembre, il  Tribunale Federale Nazionale  della FIGC ha messo la parola fine al procedimento disciplinare riguardante l’operazione conclusa con la  Juventus. Lo scambio, risalente all’estate 2018, aveva generato effetti sui bilanci degli anni a venire. Secondo  Calcio&Finanza, la decisione definitiva è stata depositata il 14 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

