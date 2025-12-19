alla società friulana. Si riaccende il dibattito sul “ caso plusvalenze “: la Procura federale ha deferito l’ Udinese per l’operazione legata a Rolando Mandragora. La società bianconera dovrà rispondere di responsabilità diretta per le azioni contestate ai dirigenti Stefano Campoccia e Franco Collavino, allora ai vertici del club con poteri di firma. Secondo l’accusa, sarebbe stata stabilita una scrittura privata differente rispetto a quella depositata ufficialmente, violando i regolamenti federali al fine di garantire al club friulano vantaggi di natura economica e fiscale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cessione Mandragora, Udinese deferita dalla Procura FIGC: si riapre il caso plusvalenze. Ecco cosa viene contestato

Leggi anche: La procura FIGC deferisce l’Udinese per la cessione di Mandragora: si riapre il ‘caso plusvalenze’

Leggi anche: Zappi deferito per pressioni dalla Procura della FIGC, il presidente dell’AIA si difende: la nota ufficiale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Plusvalenza Mandragora: Udinese deferita al Tribunale Federale Nazionale.

Plusvalenza Mandragora: Udinese deferita al Tribunale Federale Nazionale - L'Udinese è stata deferita al Tribunale Federale Nazionale in merito alla plusvalenza per Rolando Mandragora. msn.com