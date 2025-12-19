Cessione Mandragora Udinese deferita dalla Procura FIGC | si riapre il caso plusvalenze Ecco cosa viene contestato
alla società friulana. Si riaccende il dibattito sul “ caso plusvalenze “: la Procura federale ha deferito l’ Udinese per l’operazione legata a Rolando Mandragora. La società bianconera dovrà rispondere di responsabilità diretta per le azioni contestate ai dirigenti Stefano Campoccia e Franco Collavino, allora ai vertici del club con poteri di firma. Secondo l’accusa, sarebbe stata stabilita una scrittura privata differente rispetto a quella depositata ufficialmente, violando i regolamenti federali al fine di garantire al club friulano vantaggi di natura economica e fiscale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: La procura FIGC deferisce l’Udinese per la cessione di Mandragora: si riapre il ‘caso plusvalenze’
Leggi anche: Zappi deferito per pressioni dalla Procura della FIGC, il presidente dell’AIA si difende: la nota ufficiale
Plusvalenza Mandragora: Udinese deferita al Tribunale Federale Nazionale.
Plusvalenza Mandragora: Udinese deferita al Tribunale Federale Nazionale - L'Udinese è stata deferita al Tribunale Federale Nazionale in merito alla plusvalenza per Rolando Mandragora. msn.com
La decisione sulla plusvalenza Mandragora: Udinese deferita dal TFN - L'Udinese è stata deferita dal Tribunale Federale Nazionale in merito alla plusvalenza di Rolando Mandragora per le violazioni disciplinari registrat ai dirigenti con poteri ... firenzeviola.it
La procura FIGC deferisce l’Udinese per la cessione di Mandragora: si riapre il ‘caso plusvalenze’ - Il 'caso plusvalenze' torna al centro dell’attenzione con il deferimento dell’Udinese per l’operazione Mandragora ... fanpage.it
Fabrizio Romano, quando si tratta di calciomercato, è probabilmente l’insider più affidabile al mondo. Ed ha appena confermato la richiesta di cessione da parte di #Gudmundsson Fuori 1 #Fiorentina - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.