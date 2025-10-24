Platini al Festival della Giustizia Penale a Sassuolo La Fifa mi ha massacrato non mi volevano

"Io il Dreyfus dello sport? Beh, sì. In effetti è così". Le verità di Michel Platini (nella foto) a dieci anni dal presunto scandalo per frode che gli negò una probabilissima ascesa alla presidenza della Fifa. L’occasione a Sassuolo, nel Modenese, al Festival Giustizia Penale, lo stesso che nel 2019 ha riportato in Italia, per la prima volta Amanda Knox. Platini dal palco del teatro Carani ha ripercorso la sua partita più lunga, quella con la giustizia. "La Polizia nel 2015 mi raggiunge per parlarmi di un pagamento della Fifa di cinque anni prima. Rimasi sorpreso. Ciò avvenne alla Fifa durante un comitato esecutivo, con tanti giornalisti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Platini al Festival della Giustizia Penale a Sassuolo. "La Fifa mi ha massacrato, non mi volevano»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stasera per il Festival della Giustizia Penale, Municipio-Comune di Sassuolo incontro con Michel Platini. Teatro Carani Sassuolo 23 ottobre Ore 21.00 - facebook.com Vai su Facebook

Platini su Yildiz: «Perché gli allenatori mettono i 10 sulla fascia sinistra? I numeri 10 devono giocare al centro» Al Festival dello Sport: «Purtroppo nel calcio di oggi c’è questa tendenza a spostare i profili di qualità sulla fascia». - X Vai su X

Platini al Festival della Giustizia Penale a Sassuolo. "La Fifa mi ha massacrato, non mi volevano» - Le verità di Michel Platini (nella foto) a dieci anni dal presunto scandalo per frode che gli negò una probabilissima ascesa alla presidenza de ... sport.quotidiano.net scrive

Teatro gremito per Platini, l’ultima partita in tribunale: “Presidenza Fifa negata” - L’ex campione francese si è raccontato al Carani di Sassuolo (Modena) al Festival della giustizia penale. Segnala msn.com

Festival Giustizia Penale, Michel Platini al Teatro Carani il 23 ottobre - Il tre volte pallone d’Oro parlerà dell’inchiesta che lo ha riguardato e che lo ha visto assolto in un incontro dal titolo ‘La verità del Re. Da ilrestodelcarlino.it