Pio Esposito si racconta | Con Chivu un rapporto bellissimo siamo cresciuti assieme Vestire la maglia dell’Inter è speciale! Ecco cosa ruberei dai miei fratelli

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, si è raccontato nel Matchday Programme dei nerazzurri per la sfida contro il Kairat Almaty. Protagonista del Matchday Programme per la sfida di stasera in Champions League tra Inter e Kairat Almaty, il giovane centravanti nerazzurro, Francesco Pio Esposito ( fresco vincitore del premio “Best Italian Golden Boy” ) si è raccontato così. L’INSEGNAMENTO PIÙ IMPORTANTE RICEVUTO QUI ALL’INTER? – « Credo sia quello che mi ha dato il primo allenatore che ho avuto all’Inter, Davide Aggio. Ci ha da subito fatto capire cosa vuol dire fare parte di un Club grande come l’Inter e quanto fosse importante comportarsi in modo corretto dentro e fuori dal campo perché vestire questa maglia è qualcosa di speciale ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito si racconta: «Con Chivu un rapporto bellissimo, siamo cresciuti assieme. Vestire la maglia dell’Inter è speciale! Ecco cosa ruberei dai miei fratelli»

