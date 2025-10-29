Ndour a DAZN | Con Pio Esposito siamo cresciuti insieme ecco cosa penso sul centravanti dell’Inter

Inter News 24 Ndor della Fiorentina ha dichiarato grande stima e affetto nei confronti di Pio Esposito: le parole sull’attaccante nerazzurro. Pochi minuti prima del calcio d’inizio di Inter Fiorentina, ai microfoni di DAZN ha parlato Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, protagonista di una lunga amicizia con l’attaccante nerazzurro Pio Esposito, suo ex compagno nelle giovanili e nell’Under 19 azzurra. Il classe 2004, oggi punto di riferimento della mediana viola, ha ricordato con affetto il percorso condiviso con Esposito, spiegando come il legame tra i due sia nato fin da bambini. Ndour ha elogiato l’attaccante interista per le sue qualità tecniche e per la mentalità, sottolineando la crescita mostrata in questi mesi sotto la guida di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ndour a DAZN: «Con Pio Esposito siamo cresciuti insieme, ecco cosa penso sul centravanti dell’Inter»

