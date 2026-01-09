Stretta della guardia costiera | denuncia per frutti di mare proibiti e ingenti sequestri

La guardia costiera ha avviato un'operazione di controllo che ha portato alla denuncia di un soggetto per la detenzione di frutti di mare vendibili illegalmente. Sono stati sequestrati circa 200 chili di prodotto ittico fresco, tra cui 150 chili di merluzzo, al fine di tutelare la sicurezza alimentare e rispettare le normative vigenti nel settore della pesca.

