Perquisizioni al Garante della Privacy dopo Report | indagati Stanzione e gli altri del collegio

Dopo le recenti inchieste di Report, la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni presso gli uffici del Garante della Privacy, portando all'apertura di un'indagine da parte della procura. Sono stati ascoltati alcuni membri del collegio, tra cui Stanzione, nel quadro di approfondimenti sulle attività e le decisioni dell'ente. L'operazione mira a chiarire eventuali responsabilità e a garantire la trasparenza delle procedure.

Ispezione e interrogatori della Guardia di Finanza negli uffici del Garante dalla Privacy. In seguito ai servizi di Report, la procura ha aperto un’indagine. Al centro delle inchieste ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio, le spese per la carne comprata dal presidente Stanzione addebitate al Garante e la mancata sanzione di circa 40 milioni di euro nei confronti di Meta per il primo modello di smart glasses commercializzato dalla società di Mark Zuckerberg: i Ray-Ban Stories. A darne notizia è il conduttore di Report Sigfrido Ranucci su Facebook. L’indagine. Gli accertamenti rientrano nell’ambito di un’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Perquisizioni nella sede del Garante della privacy: indagati il presidente Stanzione e gli altri membri Leggi anche: Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy: il presidente Stanzione e gli altri membri indagati per peculato e corruzione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Garante della Privacy, indagato il presidente Pasquale Stanzione: perquisizioni in sede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Garante della Privacy, indagato il presidente Pasquale Stanzione: perquisizioni in sede ... tg24.sky.it

