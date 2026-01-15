Perquisizioni nella sede del Garante della privacy | indagati il presidente Stanzione e gli altri membri

Da today.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di oggi, giovedì 15 gennaio, la Guardia di Finanza ha eseguito una perquisizione presso la sede del Garante della privacy, nell’ambito di un’indagine della procura di Roma. Sono stati coinvolti il presidente Stanzione e altri membri dell’ente. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività di verifica e controllo che riguardano l’istituzione, senza ulteriori dettagli al momento.

Blitz della guardia di finanza nella sede del Garante della privacy. Nella mattina di oggi, giovedì 15 gennaio, è stata effettuata una perquisizione nell'ambito di un'indagine della procura di Roma. Nell'inchiesta sono indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri dell'Autorità. Il. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Perquisizioni della Gdf nella sede del Garante della Privacy: indagati il presidente e gli altri membri dell'autorità per peculato e corruzione

Leggi anche: Garante della Privacy, perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede: ?indagato il presidente Pasquale Stanzione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I trentadue cubani della guardia prime vittime accertate del blitz in Venezuela.

perquisizioni sede garante privacyPerquisizioni nella sede del Garante della Privacy, indagati Stanzione e altri membri dell'Autorità - L' indagine della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell'Autorità. rainews.it

perquisizioni sede garante privacyPerquisizioni della Gdf nella sede del Garante della Privacy: indagati il presidente e gli altri membri dell'autorità per peculato e corruzione - Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza alla sede del Garante della Privacy nell'ambito di una indagine della Procura di Roma che vede indagato il preside ... quotidiano.net

perquisizioni sede garante privacyGarante della Privacy, perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede: indagato il presidente Pasquale Stanzione - Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza alla sede del Garante della Privacy nell'ambito di una indagine della Procura di Roma che vede indagato il ... ilmattino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.