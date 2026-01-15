Perquisizioni ai manifestanti | trovati gli accessori per nascondere il volto

Durante le recenti manifestazioni, sono stati rinvenuti accessori utilizzati dai partecipanti per coprire il volto. Le autorità stanno indagando su diverse ipotesi di reato, tra cui danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle norme sullo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, al fine di accertare eventuali responsabilità e garantire il rispetto delle leggi.

Danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, interruzione di pubblico servizio e violazione delle disposizioni del Tulps in materia di svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico: queste le ipotesi di reato su cui la Procura e la polizia di Stato stanno indagando in.

