Napoli | Perquisizioni dei carabinieri a Scampia Trovati 7 chili e mezzo di droga una pistola e diverse munizioni

Armi, munizioni e oltre 7 chili di droga scoperti dai Carabinieri durante le perquisizioni a Scampia. A Scampia i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno effettuato delle perquisizioni a largo raggio, con il prezioso contributo del nucleo cinofili, nel parco delle rose isolato 7. All'interno di un vano di un sottoscala i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola glock calibro 9×19 con due caricatori e 10 colpi. Trovati anche un altro caricatore e 50 proiettili calibro 9 nato e diverso materiale per il confezionamento della droga. In una scatola la droga: 4 chili e 250 grammi di hashish, 343 grammi di crack, 4 dosi di cocaina e l'intramontabile cobret con 288 grammi.

