Perisic e il clamoroso ritorno all’Inter | c’è una conferma | CM

Ivan Perisic torna all’Inter, confermato il suo ritorno in rosa. Con la maglia nerazzurra ha giocato 255 partite, vincendo tre trofei, incluso lo Scudetto del 2021 sotto la guida di Conte. Dopo una breve fase di difficoltà con il Lecce, i nerazzurri hanno ottenuto una vittoria importante, nonostante alcune stanchezze fisiche e mentali. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per la squadra.

Con la maglia nerazzurra ha disputato 255 partite vincendo tre trofei, tra cui uno Scudetto nella stagione 20212021 con Conte in panchina Con il Lecce non si è vista la solita Inter, probabilmente c’era un po’ di stanchezza fisica e mentale dopo il big match col Napoli, ciononostante i nerazzurri sono riusciti a prendersi tre punti pesanti. Chivu è campione d’inverno, a +6 su Napoli e Milan, e allo stesso tempo ancora in attesa di un rinforzo sull’out destro. È vero che Dumfries potrebbe rientrare in anticipo, ma è altrettanto vero che ieri Diouf ha quasi fatto rimpiangere Luis Henrique. Insomma, al tecnico romeno farebbe davvero comodo un nuovo esterno, possibilmente più pronto ed esperto dei due sopracitati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

