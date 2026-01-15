Clamoroso ritorno di Perisic all’Inter | arriva una conferma | CM

Ivan Perisic torna all’Inter, confermato ufficialmente. Con la maglia nerazzurra ha giocato 255 partite, conquistando tre trofei, tra cui lo Scudetto 2021/2022 sotto la guida di Conte. La recente sfida contro il Lecce ha evidenziato alcune difficoltà, probabilmente legate alla stanchezza dopo il match col Napoli. Un ritorno che potrebbe rafforzare ulteriormente la squadra in vista delle prossime competizioni.

Con la maglia nerazzurra ha disputato 255 partite vincendo tre trofei, tra cui uno Scudetto nella stagione 20212021 con Conte in panchina Con il Lecce non si è vista la solita Inter, probabilmente c’era un po’ di stanchezza fisica e mentale dopo il big match col Napoli, ciononostante i nerazzurri sono riusciti a prendersi tre punti pesanti. Chivu è campione d’inverno, a +6 su Napoli e Milan, e allo stesso tempo ancora in attesa di un rinforzo sull’out destro. È vero che Dumfries potrebbe rientrare in anticipo, ma è altrettanto vero che ieri Diouf ha quasi fatto rimpiangere Luis Henrique. Insomma, al tecnico romeno farebbe davvero comodo un nuovo esterno, possibilmente più pronto ed esperto dei due sopracitati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Inter su Perisic, arrivano altre conferme. “Ecco come ha reagito Ivan. E il PSV potrebbe…” - L'esterno croato a febbraio compirà 37 anni ma il suo rendimento al PSV conferma come atleticamente stia ... fcinter1908.it