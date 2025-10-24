Il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, interviene a Otto e mezzo (La7) sullo stato del conflitto tra Russia e Ucraina, alla luce delle nuove sanzioni statunitensi contro Rosneft e Lukoil e il deterioramento della situazione militare sul fronte orientale. Secondo Travaglio e il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, gli Stati Uniti hanno deciso di non fare più la guerra alla Russia. In particolare, il direttore del Fatto sostiene che le narrazioni di vittoria diffuse nei primi anni del conflitto non corrispondono più alla realtà militare: “ Noi per tre anni abbiamo ascoltato proclami di vittoria da parte dell’Unione Europea, della Nato, di Zelensky, che diceva: ‘Recupereremo tutti i territori’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Travaglio su La7: “Ue sta facendo ciò che Einstein definiva follia, ripetere lo stesso errore e attendere risultati diversi”