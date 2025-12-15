Stop legge anticorruzione | Ha fatto guadagnare 39 miliardi lo rivela lo studio Unibo
Una recente analisi dell'Università di Bologna rivela che la sospensione della legge anticorruzione FCPA da parte degli Stati Uniti avrebbe generato un profitto di 39 miliardi di dollari per le multinazionali coinvolte in pratiche illecite all'estero, evidenziando le conseguenze economiche di questa decisione.
La decisione dell'amministrazione statunitense di sospendere l'applicazione del Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), la legge anticorruzione del 1977, si sarebbe immediatamente tradotta in un enorme e inatteso guadagno per le multinazionali con un passato di illeciti all'estero.Secondo. Bolognatoday.it
Stop legge anticorruzione: “Ha fatto guadagnare 39 miliardi”, lo rivela lo studio Unibo - Il professor Picci (UniBo): "Senza il rischio di sanzioni, puntare su queste aziende è diventato meno rischioso e più vantaggioso nel breve termine ... bolognatoday.it
Negli Stati Uniti stop alla legge anticorruzione, e le imprese ‘volano’ - BOLOGNA – La legge degli Stati Uniti per combattere la corruzione internazionale è stata sospesa lo scorso 10 febbraio, con un ordine del presidente Donald Trump. dire.it
