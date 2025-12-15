Stop legge anticorruzione | Ha fatto guadagnare 39 miliardi lo rivela lo studio Unibo

Una recente analisi dell'Università di Bologna rivela che la sospensione della legge anticorruzione FCPA da parte degli Stati Uniti avrebbe generato un profitto di 39 miliardi di dollari per le multinazionali coinvolte in pratiche illecite all'estero, evidenziando le conseguenze economiche di questa decisione.

La decisione dell'amministrazione statunitense di sospendere l'applicazione del Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), la legge anticorruzione del 1977, si sarebbe immediatamente tradotta in un enorme e inatteso guadagno per le multinazionali con un passato di illeciti all'estero.Secondo. Bolognatoday.it

