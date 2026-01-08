a testa alta con sabrina ferilli dove e come rivedere le puntate

Boom di ascolti per la prima puntata di A testa alta – Il coraggio di una donna. La nuova fiction di Canale 5, che vede protagonista Sabrina Ferilli, ha conquistato la presenza di oltre 4 milioni di telespettatori, nella prima serata del 7 gennaio 2026. Inizia bene il nuovo anno per Mediaset, che ha deciso di proporre la storia della lotta di una donna contro uno scandalo mediatico che la vede protagonista. Una fiction che parla di attualità, in quanto molte persone si ritrovano purtroppo oggi a convivere con gli stessi problemi di Virginia Terzi, la protagonista della trama. Ma vediamo insieme dove rivedere tutte le puntate. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

