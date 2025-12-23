Sabrina Ferilli ‘A Testa Alta’ su Canale 5 dal 7 gennaio 2026
Ci siamo: dopo una lunga pausa Canale 5 riaccende i motori della sua serialità e, proprio con la fine delle festività, manda finalmente in onda uno dei tanti titoli pronti da tempo. Si tratta di A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna, l’ultima fatica di Sabrina Ferilli, che debutta mercoledì 7 gennaio 2026. Sabrina Ferilli batte sul tempo l’altra preside Luisa Ranieri. Tra Rai e Mediaset si svolgerà, dunque, una sorta di lotta a distanza tra dirigenti scolastiche. Perchè la Ferilli in questo nuovo progetto interpreta una preside la cui vita viene sconvolta dalla diffusione illegale di un video intimo e su Rai 1, pochi giorni dopo il suo debutto, partirà La Preside con Luisa Ranieri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
