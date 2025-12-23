Ci siamo: dopo una lunga pausa Canale 5 riaccende i motori della sua serialità e, proprio con la fine delle festività, manda finalmente in onda uno dei tanti titoli pronti da tempo. Si tratta di A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna, l’ultima fatica di Sabrina Ferilli, che debutta mercoledì 7 gennaio 2026. Sabrina Ferilli batte sul tempo l’altra preside Luisa Ranieri. Tra Rai e Mediaset si svolgerà, dunque, una sorta di lotta a distanza tra dirigenti scolastiche. Perchè la Ferilli in questo nuovo progetto interpreta una preside la cui vita viene sconvolta dalla diffusione illegale di un video intimo e su Rai 1, pochi giorni dopo il suo debutto, partirà La Preside con Luisa Ranieri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sabrina Ferilli ‘A Testa Alta’ su Canale 5 dal 7 gennaio 2026

Leggi anche: A testa alta in arrivo su Canale 5

Leggi anche: Paolo Virzì: «Sposai Micaela Ramazzotti per farla recitare in un mio film, Sabrina Ferilli mi fece girare la testa. Silvio Berlusconi? Mi sbucciò una mela per sedurmi»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

A testa alta la nuova fiction con Sabrina Ferilli: la trama di una serie coraggiosa - A testa alta è la nuova fiction con Sabrina Ferilli: Mediaset punta di nuovo sull'attrice per una fiction da prima serata che tratterà un tema delicatissimo ... ultimenotizieflash.com

Sabrina Ferilli ‘A Testa Alta’ su Canale 5 dal 7 gennaio 2026 - Il Coraggio di una Donna, serie tv in tre puntate con Sabrina Ferilli, su Canale 5 da mercoledì 7 gennaio 2026 ... davidemaggio.it