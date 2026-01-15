Perché le università non fanno con l’Iran ciò che hanno fatto con Israele

L’attenzione delle università italiane verso le questioni internazionali spesso varia in base a fattori politici e sociali. Questa differenza di approccio tra Iran e Israele solleva domande sulla coerenza delle politiche di sostegno e condanna. Analizzare le ragioni di tali scelte permette di comprendere meglio il ruolo delle istituzioni accademiche e le dinamiche di pressione pubblica e diplomatica coinvolte.

Al direttore - Non capisco come gli attivisti italiani si rallegrino della difesa di Trentini dal processo e non nel processo. Giuseppe De Filippi     Al direttore - Le risulta, caro Cerasa, un impegno assiduo dei nostri atenei nel dare disdetta degli accordi con le università iraniane? E quante amministrazioni regionali e locali hanno interrotto i rapporti istituzionali con l’Iran? Per non parlare degli eventi sportivi, delle fiere, delle manifestazioni e quant’altro nonché degli slogan “Iran libero dal fiume al mare”. Giuliano Cazzola   Di nomi di università che hanno sospeso accordi con gli atenei israeliani ce ne sono tantissimi: da Pisa a Bologna. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

