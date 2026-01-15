Perché le università non fanno con l’Iran ciò che hanno fatto con Israele
L’attenzione delle università italiane verso le questioni internazionali spesso varia in base a fattori politici e sociali. Questa differenza di approccio tra Iran e Israele solleva domande sulla coerenza delle politiche di sostegno e condanna. Analizzare le ragioni di tali scelte permette di comprendere meglio il ruolo delle istituzioni accademiche e le dinamiche di pressione pubblica e diplomatica coinvolte.
Al direttore - Non capisco come gli attivisti italiani si rallegrino della difesa di Trentini dal processo e non nel processo. Giuseppe De Filippi Al direttore - Le risulta, caro Cerasa, un impegno assiduo dei nostri atenei nel dare disdetta degli accordi con le università iraniane? E quante amministrazioni regionali e locali hanno interrotto i rapporti istituzionali con l’Iran? Per non parlare degli eventi sportivi, delle fiere, delle manifestazioni e quant’altro nonché degli slogan “Iran libero dal fiume al mare”. Giuliano Cazzola Di nomi di università che hanno sospeso accordi con gli atenei israeliani ce ne sono tantissimi: da Pisa a Bologna. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: “Nessuno poteva replicare Clough: era davvero unico. Quello che ricordo del tempo trascorso con lui, e che forse ho portato con me nel management, è il fatto che ha instillato un “modo forestale” in tutto ciò che facevamo”. Ciò che Sean Dyche ha imparato da Brian Clough
Leggi anche: Buoni propositi, come distinguere quelli che ci mettono pressione da quelli che ci fanno stare bene. La coach: «Il vero confronto non è con ciò che eravamo l'anno scorso, ma con come vogliamo sentirci nel tempo»
Eliminare il leader supremo dell'Iran: si avvicina una grande tempesta che spazzerà via molte cose
"Consiglio UNINETTUNO a tutti perché è una Università davvero efficiente" Jonathan Junior Silva Gamarra, laureato in Scienze della Comunicazione all’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, racconta con entusiasmo il suo percorso di studi. facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.