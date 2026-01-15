Perché le università non fanno con l’Iran ciò che hanno fatto con Israele

L’attenzione delle università italiane verso le questioni internazionali spesso varia in base a fattori politici e sociali. Questa differenza di approccio tra Iran e Israele solleva domande sulla coerenza delle politiche di sostegno e condanna. Analizzare le ragioni di tali scelte permette di comprendere meglio il ruolo delle istituzioni accademiche e le dinamiche di pressione pubblica e diplomatica coinvolte.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.