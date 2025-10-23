Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Sean Dyche è tornato dove tutto è iniziato dopo che il Nottingham Forest ha nominato l’ex promettente City Ground come nuovo allenatore. Il 54enne ex allenatore dell’Everton e del Burnley diventa il terzo allenatore della stagione del club, con il compito di raccogliere i pezzi del regno di 39 giorni senza vittorie di Ange Postecoglou e di garantire che il club esca rapidamente dagli ultimi tre. Dyche è cresciuto nelle giovanili del Forest alla fine degli anni ’80 quando Brian Clough era allenatore e, sebbene abbia lasciato il club nel 1990 per il Chesterfield senza fare un’apparizione in prima squadra, dice di aver imparato molto dal leggendario boss. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Nessuno poteva replicare Clough: era davvero unico. Quello che ricordo del tempo trascorso con lui, e che forse ho portato con me nel management, è il fatto che ha instillato un “modo forestale” in tutto ciò che facevamo”. Ciò che Sean Dyche ha imparato da Brian Clough