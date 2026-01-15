Recentemente, i Police hanno avanzato una richiesta di 2 milioni di euro a Sting, portando le controversie legali tra i membri della band in tribunale. Questa vicenda evidenzia come le questioni legali possano complicare anche le carriere più affermate, dimostrando che le controversie tra artisti possono proseguire oltre il palco e la musica.

Roma, 15 gennaio 2026 – La musica non sempre finisce con l’ultimo accordo. A volte continua in tribunale. È quanto sta accadendo a Sting, chiamato a rispondere davanti all’Alta Corte britannica di una lunga disputa economica con i suoi ex compagni dei The Police. Cosa è successo. Sting, gli ex compagni chiedono 2 milioni. Secondo quanto emerso in aula, il bassista e la sua società editoriale hanno già versato circa 595mila sterline (poco meno di 700 mila euro) a titolo di arretrati riconosciuti. Una cifra importante, ma lontana dagli oltre due milioni di euro che Stewart Copeland e Andy Summers sostengono di dover ancora incassare come “arranger’s fees”, i compensi per l’arrangiamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché i Police chiedono 2 milioni di euro a Sting: le liti ora si spostano in tribunale

Leggi anche: Sting contro i Police, i membri della band gli fanno causa: in gioco un tesoro di 2 milioni

Leggi anche: Sting ha pagato 600 mila euro agli ex membri dei Police, ma non vuole dare le royalty per lo streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Già che sto “rifacendo il giro” con 2 o 3 post al giorno dedicati ai miei amatissimi british crime, vi ripropongo anche un breve ragionamento sul perché le serie poliziesche (police e detective drama) abbiano una marcia in più. Come scrivo da tanti anni e raccont facebook