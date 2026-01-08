Teatro Bambino apre al Nuovo la sua stagione con Le avventure del Pesce Gaetano

Il Teatro Giovanni da Udine presenta la nuova stagione di Teatro Bambino con

Prende il via al Teatro Giovanni da Udine la nuova edizione della fortunata rassegna Teatro Bambino, dedicata agli spettatori e alle spettatrici più giovani e alle loro famiglie. Ad aprire la serie di tre appuntamenti sarà, domenica 11 gennaio con inizio alle ore 17.00, il coloratissimo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Teatro per le famiglie, la stagione del Dragoni si apre con "Abbracci" Leggi anche: Con un omaggio a Pierpaolo Pasolini si apre la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Napoli, la Befana al Teatro dei Piccoli: tre spettacoli dal 3 al 6 gennaio per celebrare la festa più attesa dai bambini; Briciole di fiabe apre il nuovo anno; NAPOLI. LA MAGIA DELLA BEFANA INCANTA I BAMBINI AL TEATRO DEI PICCOLI; Al Verdi il monologo di Granata nato in un carcere femminile. Teatro Giovanni da Udine, riparte il Teatro Bambino con "Le avventure di Pesce Gaetano" - Al Teatro Giovanni da Udine riparte Teatro Bambino con Le avventure di Pesce Gaetano, spettacolo per bambini dai 3 anni. nordest24.it

A Castiglion Fiorentino un inizio d’anno a teatro con le Storie della buonanotte per bambine ribelli - Domenica 11 gennaio il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino festeggia il nuovo anno con lo spettacolo dedicato alle famiglie con Elena Ferri e l'Orchestra Multietnica di Arezzo al femm ... msn.com

Teatro Pirandello, il 2026 si apre con il musical “Frozen – Elsa e il castello di ghiaccio” - Una grande produzione musicale porta sul palco personaggi, atmosfere e magia del celebre universo Disney tra canzoni dal vivo, coreografie e un allestimento ad alto impatto visivo ... agrigentonotizie.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.