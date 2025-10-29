Ferie assegnate d’ufficio ai docenti precari | quando è legittima la richiesta di indennizzo economico

Nella puntata di Diritto in Cattedra del 23 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite l’avvocato Walter Miceli (Anief), è stata discussa una questione importante relativa alla gestione delle ferie per i docenti con contratto a tempo determinato. Un focus particolare è stato posto sul tema delle ferie assegnate d’ufficio e sul diritto al risarcimento economico in caso di mancata fruizione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

