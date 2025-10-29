Notte di Halloween controlli anti petardi e l' invito ai cittadini | Vigilare sui comportamenti dei più giovani
Si avvicina la notte di Halloween e anche a Santa Sofia è previsto un'intensificazione dei controlli della Polizia locale. Le verifiche riguarderanno in particolare il possesso e l’utilizzo di materiali esplodenti, fuochi d’artificio e petardi, con un’attenzione particolare ai minori di 18 anni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
