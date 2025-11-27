Una Novena di preghiera per la pace l' invito del vescovo Anselmi ai giovani e alle famiglie

Una preghiera per la pace, nelle tante situazioni di guerra che continuano a ferire il mondo. È questo il cuore della proposta lanciata dal vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, che invita la comunità diocesana – in particolare i giovani, ma anche le famiglie, le coppie e ogni fedele – a vivere una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

una novena di preghiera per la pace l invito del vescovo anselmi ai giovani e alle famiglie

