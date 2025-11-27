Una Novena di preghiera per la pace l' invito del vescovo Anselmi ai giovani e alle famiglie
Una preghiera per la pace, nelle tante situazioni di guerra che continuano a ferire il mondo. È questo il cuore della proposta lanciata dal vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, che invita la comunità diocesana – in particolare i giovani, ma anche le famiglie, le coppie e ogni fedele – a vivere una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
H.14.45 Speciale Novena di preghiera per la Mariatona Natalizia( testo da seguire qui sotto) affinché la Madonna ci aiuti a capire l’importanza di sostenere con i nostri aiuti Radio Maria che e’ un mezzo di evangelizzazione sempre più necessario nel m - facebook.com Vai su Facebook
Una Novena di preghiera dell'Immacolata per la Pace. La proposta del Vescovo - Una preghiera per la pace, nelle tante situazioni di guerra che continuano a ferire il mondo. Da msn.com
Una novena per Maria. Il vescovo invita i giovani alla preghiera per la Pace - Il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi rinnova l'invito ai giovani a pregare per la pace, nelle tante situazioni di guerra che stanno martoriando diversi paesi, con una iniziativa specifica: una novena d ... Riporta msn.com
Madonna di Medjugorje, novena apparizione oggi 24 giugno 2024/ Diretta: domani il messaggio mariano ai fedeli - Oggi 24 giugno 2024 l'apparizione con ultima novena per la pace della Madonna di Medjugorje dalla collina del Podbrdo: dove seguirla in diretta video e il programma della preghiera Si è conclusa ... Da ilsussidiario.net