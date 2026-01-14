LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Gutmann ci prova Joos in top 10 tra poco Pezzetta

Segui la diretta degli Europei di pattinaggio artistico 2026, con aggiornamenti su Gutmann, Joos e Pezzetta. In questa occasione, gli atleti si confrontano con la competizione continentale, offrendo momenti di talento e impegno. Resta aggiornato sulle performances e sui risultati in tempo reale, per seguire da vicino l’andamento della manifestazione.

22.40: L'aria degli Europei, dove lo scorso anno fu quinta, fa bene ad Anna Pezzetta, che fa un bel balzo avanti rispetto a qualche contro-prestazione della prima parte di stagione e porta a casa un programma corto di qualità senza errori 22.38: Bene la combo Triplo Lutz+Triplo Toeloop, bene il doppio Axel, bene il triplo Flip 22.37: In chiusura del penultimo gruppo è il momento della campionessa italiana 2024, Anna Pezzetta, 18 anni, nata e residente a Bolzano. Si allena tra Imatra, la Polonia e Bergamo sotto la guida di Alisa Mikonsaari, Angelina Turenko.

