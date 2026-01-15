"Il progetto di riqualificazione del percorso turistico, finanziato con fondi Pnrr, e presentato dal Comune, ritengo che metta ordine e restituisca decoro alle aree intorno a piazza dei Miracoli, ma garantisce anche una gestione ordinata dei flussi in entrata e uscita dal sito Unesco sotto l’aspetto della sicurezza di un luogo che richiama milioni di visitatori ogni anno". Parola di Andrea Maestrelli, presidente dell’ Opera della Primaziale Pisana, che, interpellato da La Nazione, non entra nel merito giuridico del contenzioso minacciato dai bancarellai ma precisa quali sono gli aspetti che caratterizzano un intervento complessivo che dopo molti anni ha l’obiettivo di ridisegnare l’area più visitata della città e famosa in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parla Maestrelli: "Così più decoro, ordine e sicurezza"

Leggi anche: Decoro urbano e sicurezza, proprietari obbligati a tenere in ordine orti e giardini

Leggi anche: "Più decoro e sicurezza per i cimiteri"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

HOLGER RUNE PARLA DI SINNER: “ORA NON MI PIACE GIOCARE CONTRO JANNIK” Ospite del podcast "Served with Andy Roddick", Holger Rune ha ammesso di non essere più un fan delle sfide contro Jannik Sinner, oggi numero due del mondo. facebook