Più decoro e sicurezza per i cimiteri

Sicurezza e decoro garantiti da interventi per 50mila euro complessivi. Coinvolti nel progetto i quattro cimiteri comunali di Quattro Castella, Montecavolo, Roncolo e Puianello. In occasione della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, il Comune di Quattro Castella ha tracciato il bilancio di un importante piano di manutenzione straordinaria dedicato ai luoghi della memoria. I lavori, coordinati dagli assessorati della Cultura e dei Lavori Pubblici, si sono concentrati soprattutto sulla risoluzione di criticità strutturali e sulla riqualificazione delle aree verdi. Per quanto riguarda le strutture nello specifico: a Montecavolo e nel capoluogo ci si è concentrati sul risanamento dei calcestruzzi ammalorati, come quelli delle scalinate, e su opere di tinteggiatura.

