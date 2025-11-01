Decoro urbano e sicurezza proprietari obbligati a tenere in ordine orti e giardini
Il sindaco, con l’ordinanza n. 249 del 31102025, ha disposto l’obbligo per proprietari, conduttori e responsabili di aree private di terreni edificati e incolti, giardini, orti, aree industriali o artigianali dismesse e altre aree verdi confinanti con strade e spazi pubblici, di eseguire. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
