Paolo Sorrentino per una volta sceglie la sobrietà

Paolo Sorrentino, noto per il suo stile distintivo, si presenta oggi con un’opera più sobria e contenuta. La Grazia, nelle sale, si distingue per la sua semplicità e naturalezza, offrendo uno sguardo più diretto senza rinunciare alla qualità narrativa. Un film che, pur mantenendo l’autenticità del regista, si allontana dalle ambizioni eccessive per concentrarsi su una narrazione più misurata e autentica.

Per una volta, Paolo Sorrentino sceglie la strada della misura. La Grazia arriva oggi nelle sale ed è un film sorprendentemente "normale" per gli standard sorrentiniani: non è un capolavoro abbagliante, ma nemmeno un esercizio narcisistico fine a se stesso. È piuttosto un'opera intelligente e controllata, persino furba, capace di parlare a pubblici diversi e di tenere assieme, senza strappi, istanze morali, politiche e sentimentali. Al centro del racconto c'è Mariano De Santis, presidente della Repubblica italiana sul finire del suo settennato, interpretato da un Toni Servillo tutto in sottrazione.

