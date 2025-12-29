L’Italia conferma il suo sostegno all’Ucraina, riaffermando l’importanza di difendere la sovranità e i valori democratici. In un contesto di conflitto, il nostro Paese sceglie di essere accanto al popolo ucraino e di contribuire alla stabilità europea, sottolineando il proprio impegno per la pace e la sicurezza internazionale.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “L'Italia sceglie ancora una volta di stare dalla parte giusta: con il popolo ucraino, con il Paese aggredito, con chi difendendo i propri confini difende anche la sicurezza dell'Europa e i valori fondamentali di democrazia e di libertà. La proroga dell'invio degli aiuti all'Ucraina, decisa dal Cdm, conferma la linea chiara e coerente che questo Governo e quello precedente hanno sempre avuto. L'obiettivo resta arrivare a una pace giusta e duratura, fino ad allora dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere Kiev, per aiutarla a difendersi”. Così Mara Carfagna, segretario di Noi moderati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Carfagna, 'Italia sceglie ancora una volta di stare dalla parte giusta'

