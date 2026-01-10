Sorrentino | Provo nostalgia per i politici di una volta quando la politica era vocazione e valori Oggi la considerano un’occasione

Tra cinque giorni sarà nelle sale “La grazia”, il nuovo film di Paolo Sorrentino, che affronta temi come il potere, l’eutanasia e il rapporto tra padre e figlia. In un’intervista, Sorrentino ha espresso nostalgia per un’epoca in cui la politica era una vocazione e un valore, contrapposta all’attuale percezione di essa come un’opportunità. Un’opera che invita a riflettere sui valori e sui cambiamenti della società contemporanea.

Tra cinque giorni sarà al cinema "La grazia", il nuovo film di Paolo Sorrentino. Un film che parla di potere, eutanasia, politica e il rapporto emotivo padre-figlia. Ne ha parlato oggi in un'intervista a la Repubblica: «Il film vede Toni Servillo nei panni di un capo di Stato che incarna l'istituzione con spirito di servizio, coltivando frugalità e dubbio. Nel suo ultimo semestre di mandato, il presidente Mariano De Santis riflette, insieme alla figlia giurista, su una legge sull'eutanasia e sulla concessione di due grazie. È un tempo sospeso, fatto di bilanci, ascolto e di una responsabilità che pesa più del potere stesso».

Sorrentino, 'quanta nostalgia per i politici di una volta' - Quelli che interpretavano la politica come una sorta di vocazione piuttosto che come un'occasione, cosa che mi sembra essere il sentimento prevalente oggi. msn.com

Sorrentino e la grande politica: "Meglio i dubbi di troppe certezze" - "Uomini che vivevano la politica come una vocazione e non come un’occasione, che mi sembra essere il sentimento prevalente oggi". msn.com

In La grazia Paolo Sorrentino porta al centro una parola che in politica suona scomoda: dubbio. Un Presidente della Repubblica (Toni Servillo), due richieste di grazia, e un “ulteriore tempo di riflessione” davanti a dilemmi morali e al tema del fine vita. Un film - facebook.com facebook

