Biella dipendente denuncia molestie sul lavoro La procura | Sotto il seno non è zona erogena

A Biella, una dipendente ha denunciato molestie sul lavoro. La procura ha commentato che le aree indicate dalla donna non sono considerate zone erogene e ha sottolineato che la testimonianza non sarebbe stata sufficientemente precisa. La vicenda solleva questioni sulla corretta interpretazione delle testimonianze e sulla tutela delle lavoratrici in ambito professionale.

Biella, pm archivia accusa di molestie: "Sotto il seno non è zona erogena" - Archiviare le accuse di una lavoratrice nei confronti del suo diretto superiore in azienda perché “non è chiaro se il toccamento” avvenuto in maniera “repentina” sia “sul seno”, che è una “zona erogen ... msn.com

Abusata dal capo ogni giorno al lavoro, la giovane si dimette e denuncia: scoperte molestie su altre 3 dipendenti. Albergatore arrestato - Alla fine lei denuncia i fatti alla Polizia di Stato, che fa scattare subito le indagini. leggo.it

LILT Biella ricerca una risorsa da inserire presso la propria sede come RECEPTIONIST JUNIOR. Attività principali - Accoglienza utenti e pazienti - Gestione del front office - Gestione telefonate ed e-mail - Prenotazione appuntamenti - Supporto amministrat facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.