Biella dipendente denuncia molestie sul lavoro La procura | Sotto il seno non è zona erogena
A Biella, una dipendente ha denunciato molestie sul lavoro. La procura ha commentato che le aree indicate dalla donna non sono considerate zone erogene e ha sottolineato che la testimonianza non sarebbe stata sufficientemente precisa. La vicenda solleva questioni sulla corretta interpretazione delle testimonianze e sulla tutela delle lavoratrici in ambito professionale.
Per il pm, la donna non avrebbe raccontato gli episodi di presunta violenza con sufficiente precisione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Biella, pm archivia accusa di molestie: “Sotto il seno non è zona erogena”
Leggi anche: Mediobanca, la Procura al lavoro: sotto la lente le casse “alleate” di Caltagirone, Milleri e Lovaglio. Nessuna indagine sul Mef
Denuncia contro Julio Iglesias: accusato di tratta di essere umani, molestie e lavoro forzato.
«Sotto il seno non è zona erogena», il pm chiede di archiviare la denuncia per molestia a Biella - La querela era stata presentata da una lavoratrice nei confronti di un 51enne responsabile di un reparto dell'azienda tessile. torino.corriere.it
Biella, pm archivia accusa di molestie: "Sotto il seno non è zona erogena" - Archiviare le accuse di una lavoratrice nei confronti del suo diretto superiore in azienda perché “non è chiaro se il toccamento” avvenuto in maniera “repentina” sia “sul seno”, che è una “zona erogen ... msn.com
Abusata dal capo ogni giorno al lavoro, la giovane si dimette e denuncia: scoperte molestie su altre 3 dipendenti. Albergatore arrestato - Alla fine lei denuncia i fatti alla Polizia di Stato, che fa scattare subito le indagini. leggo.it
LILT Biella ricerca una risorsa da inserire presso la propria sede come RECEPTIONIST JUNIOR. Attività principali - Accoglienza utenti e pazienti - Gestione del front office - Gestione telefonate ed e-mail - Prenotazione appuntamenti - Supporto amministrat facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.