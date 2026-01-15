Il tribunale di Biella ha archiviato il procedimento contro un dirigente aziendale accusato di molestie sessuali, ritenendo insufficienti le prove e le descrizioni degli episodi. La decisione si basa sulla mancanza di chiarezza riguardo alla zona toccata e sulla descrizione non precisa delle condotte contestate. La vicenda evidenzia l'importanza di una corretta contestualizzazione e dettagli nelle denunce di molestie.

Archiviare le accuse di una lavoratrice nei confronti del suo diretto superiore in azienda perché “non è chiaro se il toccamento” avvenuto in maniera “repentina” sia “sul seno”, che è una “zona erogena”, o “immediatamente sotto” – che non lo sarebbe – ma anche perché la descrizione degli episodi di violenza o molestie sessuali non sarebbe “sufficientemente precisa” quando la donna afferma, in due passaggi della querela, che il 51enne prima le “sfiorava il fondoschiena” e poi che “in maniera lasciva appoggiava e toccava con la mano il fondoschiena”. Con queste parole la Procura di Biella ha chiesto l’archiviazione delle accuse di violenza e molestie sessuali nei confronti di un 51enne responsabile del reparto di Finissaggio e Rammendo della Lanificio – Ferla Egidio spa di Valdilana, nel biellese, denunciato da una dipendente con 26 anni di anzianità nell’impresa che si ritiene vittima di “condotte mobbizzanti e persecutorie” che hanno generato uno stato di “shock e terrore” fra cui “comportamenti vessatori e sessualmente molesti” a partire dal settembre 2013, dopo aver respinto le avances del nuovo responsabile del suo reparto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biella, pm archivia accusa di molestie: “Sotto il seno non è zona erogena”

