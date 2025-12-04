Pallanuoto A2 femminile scocca l' ora del debutto per la Cosma Vela Ancona | esordio in casa contro la Villani Napoli
ANCONA – Comincia la nuova avventura della Cosma Vela Ancona, che dopo la retrocessione dall’A1 dello scorso anno sabato al Passetto alle 17 debutterà rinnovata nel campionato di serie A2 girone sud contro la Villani San Prisco di Napoli. Una sfida con tante incognite contro una formazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Smile Cosenza Pallanuoto femminile: dodicesima vittoria consecutiva, battuto il Bogliasco 13-14 - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto A2: Sport Center pronta all’esordio casalingo contro Orobica - Al via la stagione sportiva 2025/2026 della Sport Center Parma che per il terzo anno consecutivo affronta il Campionato di Serie A2 di Pallanuoto femminile con l’esordio previsto Domenica 7 Dicembre, ... Segnala sportparma.com
Ai nastri di partenza la serie A2 femminile - La prima giornata si gioca sabato 6 e domenica 7 dicembre e la regular season si conclude il 3 maggio; di domenica anche semifinali ... Da liguriasport.com
A2 F. Scatta la nuova stagione. Le gallery delle squadre - La prima giornata si gioca sabato 6 e domenica 7 dicembre e la regular season si conclude il 3 maggio; di domenica anche semifinali ... Come scrive federnuoto.it
Pallanuoto femminile, Cosma Vela domani in vasca a Napoli - Lo era stata quella di Cosenza, squadra attualmente prima in classifica, lo è altrettanto quella di ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Italia-Cina 13-11 ai Mondiali di pallanuoto. Setterosa ai quarti contro l'Ungheria - 2) e si é qualificata ai quarti di finale del Mondiale in corso a Singapore. Riporta sport.sky.it
La Pallanuoto Bergamo si rituffa in A2: a Monza l’esordio casalingo in campionato - La Pallanuoto Bergamo torna in A2 dopo dieci anni e sabato 8 novembre (alle 20,30) inizierà l’avventura nel centro natatorio «Pia grande» ... Riporta ecodibergamo.it