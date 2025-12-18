Dzeko Fiorentina possibile addio a gennaio? Questo club di Serie A ha messo nel mirino l’attaccante bosniaco Le ultime sulla trattativa

Dzeko potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio: il club viola ha messo nel mirino un attaccante bosniaco, ma sul suo percorso si è inserito anche il Cagliari, desideroso di rinforzare l’attacco con un giocatore di esperienza. La trattativa invernale si fa sempre più calda, mentre i sardi valutano attentamente le opzioni per sostituire Belotti e migliorare il reparto offensivo.

Dzeko potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio. Su di lui si è inserito anche il Cagliari, alla ricerca di un attaccante per sostituire Belotti Il Cagliari continua a muoversi con grande attenzione sul mercato invernale, consapevole della necessità di rinforzare il reparto offensivo con un profilo affidabile ed esperto. L'obiettivo della dirigenza rossoblù è quello .

Il mental coach spiega i motivi dietro la crisi della Fiorentina: "Su Kean, Dzeko e quel rigore..." - Marco Valerio Ricci, ottimizzatore di performance, analizza cosa non sta funzionando: "La scenetta di Reggio Emilia ha ripercussioni negative. msn.com

Mercato Fiorentina, un big può lasciare: c’è il Genoa alla finestra - A gennaio il club viola potrebbe rinunciare a uno degli innesti estivi più attesi di questa stagione, l'attaccante bosniaco Edin Dzeko. msn.com

Stagione complicata per Edin Dzeko alla Fiorentina: appena 2 gol in 652 minuti e sempre più spesso in panchina. Secondo @tuttosport, l’attaccante bosniaco potrebbe salutare Firenze già a gennaio. Il Genoa valuta il colpo per rinforzare l’attacco, spinto - facebook.com facebook

Gazzetta: “La Fiorentina cerca un nuovo dirigente. Sabatini da tempo ha problemi di salute, ma se la Fiorentina gli chiedesse una mano probabilmente accetterebbe e non solo per il rapporto molto forte con Edin Dzeko, che potrebbe essere determinante com x.com

