Dzeko Fiorentina possibile addio a gennaio? Questo club di Serie A ha messo nel mirino l’attaccante bosniaco Le ultime sulla trattativa

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dzeko potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio: il club viola ha messo nel mirino un attaccante bosniaco, ma sul suo percorso si è inserito anche il Cagliari, desideroso di rinforzare l’attacco con un giocatore di esperienza. La trattativa invernale si fa sempre più calda, mentre i sardi valutano attentamente le opzioni per sostituire Belotti e migliorare il reparto offensivo.

dzeko fiorentina possibile addio a gennaio questo club di serie a ha messo nel mirino l8217attaccante bosniaco le ultime sulla trattativa

© Calcionews24.com - Dzeko Fiorentina, possibile addio a gennaio? Questo club di Serie A ha messo nel mirino l’attaccante bosniaco. Le ultime sulla trattativa

Dzeko potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio. Su di lui si è inserito anche il Cagliari, alla ricerca di un attaccante per sostituire Belotti Il Cagliari continua a muoversi con grande attenzione sul mercato invernale, consapevole della necessità di rinforzare il reparto offensivo con un profilo affidabile ed esperto. L’obiettivo della dirigenza rossoblù è quello . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Lookman Atalanta, addio a gennaio? Questo club è pronto a fare sul serio. I dettagli della possibile proposta per il nigeriano

Leggi anche: Fiorentina: Dzeko possibile addio a gennaio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il mental coach spiega i motivi dietro la crisi della Fiorentina: Su Kean, Dzeko e quel rigore...; Come ha fatto la Fiorentina a passare dal sogno Scudetto all'ultimo posto: viaggio nella crisi viola; Mercato gennaio: Dzeko verso l’addio, la decisione su Kean.. e sulla mediana; Mercato Cagliari | Dall’attacco al centrocampo, le prime idee rossoblù per gennaio.

dzeko fiorentina possibile addioDzeko Fiorentina, possibile una separazione a gennaio? L’indiscrezione chiarisce il futuro dell’attaccante bosniaco - A gennaio l’attaccante potrebbe salutare i toscani La situazione della Fiorentina sul fronte sportivo è dive ... calcionews24.com

dzeko fiorentina possibile addioIl mental coach spiega i motivi dietro la crisi della Fiorentina: "Su Kean, Dzeko e quel rigore..." - Marco Valerio Ricci, ottimizzatore di performance, analizza cosa non sta funzionando: "La scenetta di Reggio Emilia ha ripercussioni negative. msn.com

dzeko fiorentina possibile addioMercato Fiorentina, un big può lasciare: c’è il Genoa alla finestra - A gennaio il club viola potrebbe rinunciare a uno degli innesti estivi più attesi di questa stagione, l'attaccante bosniaco Edin Dzeko. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.