Padova ritrovato il corpo di Annabella Martinelli

A Padova, è stato ritrovato il corpo di Annabella Martinelli, la giovane di 22 anni scomparsa recentemente. Il suo corpo è stato rinvenuto nei Colli Euganei. Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze della morte e approfondire le indagini. La comunità si unisce nel rispetto e nella speranza di fare luce sulla vicenda.

Ritrovato il cadavere di Annabella Martinelli, la 22enne padovana il cui corpo senza vita è stato rinvenuto nei Colli Euganei. Il cadavere della giovane, studentessa dell'università di Bologna, è stato individuato appeso a un albero da un passante che ha avvisato le forze dell'ordine. L'area si trova a meno di un chilometro dal luogo in cui era stata lasciata la bici viola, a circa venti chilometri da Padova. Secondo una prima ricostruzione, Annabella avrebbe proseguito a piedi per alcune centinaia di metri dopo aver abbandonato il mezzo. Della ragazza non si avevano più notizie dalla sera del 6 gennaio, giorno dell'Epifania, l'allarme era scattato nella notte per iniziativa dei genitori.

Il corpo della ventiduenne scomparsa da Padova il giorno dell’Epifania è stato ritrovato impiccato in una zona impervia di via… - Il corpo della ventiduenne scomparsa da Padova il giorno dell'Epifania è stato ritrovato impiccato in una zona impervia di via Euganea dopo nove giorni di ... novella2000.it

Tragico epilogo per la 22enne scomparsa a Padova: Annabella Martinelli trovata impiccata - Sul posto sono intervenuti il procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, e il magistrato titolare dell’indagine, Claudio Fabris, insieme ai carabinieri del comando provinciale, che stanno ... giornaledipuglia.com

