Ordigno della Prima guerra mondiale esplode in un magazzino morto un 56enne nel Trevigiano

A Valdobbiadene, in provincia di Treviso, un'esplosione ha causato la morte di Attilio Frare, 56 anni. La tragedia si è verificata mercoledì 14 gennaio e ha coinvolto un ordigno della Prima guerra mondiale, illegalmente detenuto dal 56enne nel suo magazzino. L’incidente evidenzia i rischi legati alla gestione di materiali storici non controllati e l’importanza di interventi di prevenzione e sicurezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima maneggiava un proiettile storico detenuto illegalmente. Tragedia a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, dove Attilio Frare, 56 anni, ha perso la vita nel primo pomeriggio di mercoledì 14 gennaio a causa dell’ esplosione di un ordigno risalente alla Prima guerra mondiale che custodiva illegalmente nel suo ricovero attrezzi. L’uomo, imbianchino in pensione e appassionato di reperti bellici, stava operando su un proiettile d’artiglieria da 100 millimetri, probabilmente di fabbricazione austriaca, quando qualcosa è andato storto e l’artefatto è detonata. L’esplosione nel piccolo laboratorio accanto a casa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ordigno della Prima guerra mondiale esplode in un magazzino, morto un 56enne nel Trevigiano Leggi anche: Treviso, porta a casa un ordigno della Prima guerra mondiale ma gli esplode tra le mani: morto 56enne Leggi anche: Porta a casa una bomba della Prima Guerra Mondiale: l’ordigno gli esplode in mano, morto 56enne a Treviso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Treviso, maneggia un ordigno della prima guerra mondiale che esplode: morto un 56enne; Treviso, porta a casa un ordigno della Prima guerra mondiale ma gli esplode tra le mani: morto 56enne; Esplode un residuato della prima guerra mondiale, morto un 56enne; Porta a casa una bomba della Prima Guerra Mondiale: l'ordigno gli esplode in mano, morto 56enne a Treviso. Attilio Frare muore a 56 anni, l’ordigno della Prima Guerra Mondiale esplode in mano al collezionista - Un boato improvviso, roboante, che ha scosso il quieto torpore dei colli di Guia di Valdobbiadene nel primo pomeriggio di ieri. ilgazzettino.it

Treviso, porta a casa ordigno della Prima Guerra Mondiale ma gli esplode tra le mani: morto - Treviso, porta a casa ordigno della Prima Guerra Mondiale ma gli esplode tra le mani: morto Ha portato a casa un ordigno della Prima Guerra Mondiale, ma gli è esploso tra le mani, uccidendolo. adnkronos.com

Tragedia a Treviso, porta a casa un ordigno della Prima guerra mondiale: gli esplode in mano e muore - Un appassionato collezionista di reperti storici è tragicamente deceduto a causa dell'esplosione di un ordigno bellico rinvenuto nella sua abitazione. notizie.it

La passione per i reperti storici si è trasformata in dramma Attilio Frare è morto a causa della violenta esplosione di un ordigno della Prima guerra mondiale facebook

Collezionista di armi maneggia un ordigno della prima guerra mondiale che esplode: morto x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.