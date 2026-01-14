Treviso porta a casa un ordigno della Prima guerra mondiale ma gli esplode tra le mani | morto 56enne
A Treviso, un uomo di 56 anni è deceduto dopo che un ordigno della Prima guerra mondiale gli è esploso tra le mani. L'incidente è avvenuto all’interno di un negozio di attrezzi, dove gli artificieri hanno trovato altri residuati bellici. Si indaga sulle circostanze dell’accaduto per comprendere le cause e valutare eventuali rischi residui nella zona.
L'esplosione sarebbe avvenuta all'interno di un locale attrezzi. Lì gli artificieri hanno rinvenuto altri residuati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Ordigno della Seconda Guerra Mondiale sul Monte Castellare: al via le operazioni di bonifica
Leggi anche: Petardo gli esplode tra le mani, tredicenne perde 4 dita: sottoposto a delicatissimo intervento
VIDEO | Bomba day, il momento dell'esplosione dell'ordigno recuperato a Milazzo.
Stasera a San Nicolò abbiamo vissuto una bellissima esperienza. La dimostrazione del Pendolo di Foucault è stata promossa dall’Ateneo di Treviso, che da tempo porta avanti iniziative di divulgazione scientifica aperte alla città, in collaborazione con il Muse facebook
Treviso si porta sull’ 80-74 2 minuti al termine #TreVar #NoiSiamoVarese x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.