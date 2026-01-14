Treviso porta a casa un ordigno della Prima guerra mondiale ma gli esplode tra le mani | morto 56enne

A Treviso, un uomo di 56 anni è deceduto dopo che un ordigno della Prima guerra mondiale gli è esploso tra le mani. L'incidente è avvenuto all’interno di un negozio di attrezzi, dove gli artificieri hanno trovato altri residuati bellici. Si indaga sulle circostanze dell’accaduto per comprendere le cause e valutare eventuali rischi residui nella zona.

L'esplosione sarebbe avvenuta all'interno di un locale attrezzi. Lì gli artificieri hanno rinvenuto altri residuati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

