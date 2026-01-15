Ora di religione tutti i dati della partecipazione nelle scuole della città

L'ora di religione rappresenta un aspetto importante dell'organizzazione scolastica. Di seguito, vengono presentati i dati sulla partecipazione nelle scuole della città, offrendo un quadro aggiornato. In un contesto caratterizzato da dinamiche demografiche e sociali in evoluzione, come il calo delle nascite e l'immigrazione, questi numeri riflettono le trasformazioni in atto nel sistema scolastico locale.

In una società che cambia, a cui va aggiunto il mix tra inverno demografico e immigrazione, cambiano anche alcuni dati sulla scuola. In particolare l'insegnamento della religione cattolica (IRC), che si applica nelle scuole grazie al concordato tra la Repubblica Italiana e il Vaticano, sta diminuendo in molti istituti. I dati del Ministero dell'Istruzione sono stati diffusi da Uaar (Unione degli atei e degli agnostici razionalisti) e fotografano la realtà in provincia e nel capoluogo. Le scuole dove il numero di studenti che non fanno l'ora di religione è più alto, coincide anche con il tasso di immigrati nel territorio di riferimento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

