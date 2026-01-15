Omicidio Nadia Cella 24 anni a Cecere e due a Soracco

Nel processo per l’omicidio di Nadia Cella, sono state pronunciate le condanne per gli imputati. Annalucia Cecere, responsabile del suo omicidio, è stata condannata a 24 anni di reclusione, mentre Marco Soracco ha ricevuto una pena di due anni. La sentenza conclude un procedimento giudiziario che ha fatto luce sulla tragica vicenda avvenuta nel contesto di questa vicenda.

AGI - Sono stati condannati gli imputati nel processo per l 'omicidio di Nada Cella. Annalucia Cecere a 24 anni e Marco Soracco a 2. La sentenza, attesa da quasi 30 anni, è arrivata dopo quasi 7 ore di camera di consiglio. Il caso era stato riaperto nel 2021, dopo il lavoro di analisi e approfondimenti portati avanti dalla criminologa Antonella Delfino Pesce. La giovane segretaria venne uccisa brutalmente il 6 maggio 1996, aggredita nello studio del commercialista Marco Soracco, in via Marsala, a Chiavari. Morì all'ospedale San Martino di Genova. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Omicidio Nadia Cella, 24 anni a Cecere e due a Soracco Leggi anche: Omicidio Nada Cella: condanna a 24 anni per Cecere, 2 anni a Soracco Leggi anche: Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere: 2 anni a Soracco Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni per l'omicidio. Due anni a Marco Soracco - La Corte d'Assise di Genova ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere, ritenuta responsabile del delitto di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari. leggo.it

Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni: la sentenza e il processo - Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella. leggo.it

Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere: 2 anni a Soracco - La Corte d’Assise di Genova ha pronunciato la sentenza di primo grado per l’omicidio di Nada Cella, uccisa nel 1996 a Chiavari ... fanpage.it

L’omicidio di Caterina Pappalardo a Messina: via libera alle perizie di parte https://gazzettadelsud.it/p=2156695 facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.