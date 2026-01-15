Omicidio di Nada Cella | sentenza dopo 30 anni Testimoni e nuovi indizi ecco su cosa si deciderà

Dopo oltre 30 anni, si avvia alla conclusione il processo per l’omicidio di Nada Cella. Con testimonianze e nuovi elementi emersi in aula, i giudici si preparano a pronunciarsi sulla condanna. La pubblica accusa ha richiesto l’ergastolo per l’ex maestra Annalucia Cecere, principale imputata. La sentenza rappresenta un passaggio fondamentale in una vicenda che ha tenuto in sospeso la comunità per lungo tempo.

