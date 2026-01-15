Omicidio di Nada Cella | sentenza dopo 30 anni Testimoni e nuovi indizi ecco su cosa si deciderà
Dopo oltre 30 anni, si avvia alla conclusione il processo per l’omicidio di Nada Cella. Con testimonianze e nuovi elementi emersi in aula, i giudici si preparano a pronunciarsi sulla condanna. La pubblica accusa ha richiesto l’ergastolo per l’ex maestra Annalucia Cecere, principale imputata. La sentenza rappresenta un passaggio fondamentale in una vicenda che ha tenuto in sospeso la comunità per lungo tempo.
Oggi l’ultima arringa, poi i giudici si ritireranno per il verdetto. La pm ha chiesto l’ergastolo per l’ex maestra Annalucia Cecere. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Omicidio Nada Cella, verso la sentenza dopo 30 anni: “Tanti indizi che vanno nella stessa direzione”
Leggi anche: Omicidio Nada Cella, le parti civili: “Dopo 30 anni per Cecere e Soracco è arrivato il tempo della giustizia”
Processo Nada Cella, tra una settimana la sentenza. Oggi scontro finale in aula tra accusa e difesa; Nada Cella, ultimo botta e risposta tra pm e difesa. La sentenza il 15 gennaio; Omicidio Nada Cella, ultime schermaglie in aula tra accusa e difesa: sentenza il 15 gennaio; Omicidio Nada Cella, ecco come dopo 30 anni si arriva alla sentenza per l’imputata Anna Lucia Cecere.
Omicidio di Nada Cella: sentenza dopo 30 anni. Testimoni e nuovi indizi, ecco su cosa si deciderà - Oggi l’ultima arringa, poi i giudici si ritireranno per il verdetto. ilsecoloxix.it
Omicidio Nada Cella, oggi attesa la sentenza per Annalucia Cecere: “Decisione sia coraggiosa quanto giusta” - Attesa oggi, giovedì 15 gennaio, la sentenza per Annalucia Cecere, accusata di aver ucciso nel 1996 Nada Cella, e per il commercialista Marco Soracco, imputato per favoreggiamento. fanpage.it
Omicidio Nada Cella, il giorno della sentenza: Cecere colpevole o innocente? L’appello della cugina della vittima - Da Boves a Chiavari, una vicenda che da trent’anni chiede verità e giustizia ... targatocn.it
Sabrina De Bastiani. . Il 15 gennaio è attesa la sentenza sul processo per l’omicidio di Nada Cella. Un caso che attraversa il tempo, i cuori, le coscienze, arriva al suo passaggio decisivo. Il salotto di @telenord.it - Nada Cella. Condotto da @robertorasia. Link a facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.