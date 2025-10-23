Omicidio Nada Cella verso la sentenza dopo 30 anni | Tanti indizi che vanno nella stessa direzione

A Fanpage.it parla l'avvocata Sabrina Franzone che difende la famiglia di Nada Cella, uccisa a Chiavari nel 1996. La legale ha raccontato cosa è accaduto in questi 8 mesi, durante i quali è stato celebrato il processo per l'omicidio, iniziato il 6 febbraio, a quasi 30 anni dal delitto. A dicembre la sentenza: "Nessuno può restituire Nada ma ciò che è stato fatto non è stato inutile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

