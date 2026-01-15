Dopo oltre tre decenni, si conclude il processo relativo all’omicidio di Nada Cella. La Corte ha condannato a 24 anni Lucia Cecere, ritenuta responsabile della morte della giovane segretaria avvenuta nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. La sentenza rappresenta un passo importante nella ricerca di giustizia per la vittima, chiarendo le responsabilità di un episodio che ha profondamente colpito la comunità.

GENOVA – La Corte d’Assise di Genova ha condannato oggi, 15 gennaio 2026, Anna Lucia Cecere a 24 anni per l’omicidio di Nada Cella e Marco Soracco a due anni per favoreggiamento. Ci sono voluti 30 anni ma adesso, almeno c’è un colpevole per la morte della giovane segretaria massacrata, secondo la sentenza di oggi, nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava a Chiavari da Anna Lucia Cecere. La Corte d’Assise ha disposto per Cecere la condanna a risarcire le parti civili Silvana Smaniotto, Daniela Cella e Saverio Pelle, rispettivamente madre, sorella e zio di Nada, da liquidarsi in separato giudizio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio Nada Cella: condannata a 24 anni Lucia Cecere

Leggi anche: Omicidio Nada Cella, condannata a 24 anni Anna Lucia Cecere

Leggi anche: Omicidio Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Omicidio Nada Cella, ecco come dopo 30 anni si arriva alla sentenza per l’imputata Anna Lucia Cecere; Omicidio Nada Cella: la sentenza attesa nel pomeriggio; Nada Cella, ultimo botta e risposta tra pm e difesa. La sentenza il 15 gennaio; Processo Nada Cella, Anna Lucia Cecere colpevole: condannata a 24 anni. Due anni a Soracco. in diretta.

Omicidio Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni - Anna Lucia Cecere, ex insegnante 56enne, è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella, segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari. tg24.sky.it