Nel processo per l’omicidio di Nada Cella, Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni di reclusione, mentre la richiesta di ergastolo avanzata dalla pubblica accusa non è stata accolta. La sentenza riguarda anche Soracco, coinvolto nel caso. La vicenda risale al 1996 e rappresenta un episodio di grande attenzione giudiziaria e mediatica.

Non l’ergastolo, come aveva chiesto la pm Gabriella Dotto, tuttavia per Anna Lucia Cecere è giunta la condanna: 24 anni per l’omicidio di Nada Cella avvenuto nel 1996. Condanna a 2 anni anche per Marco Soracco - ne erano stati chiesti 4 - imputato con l’accusa di favoreggiamento. Si chiude così, per il momento, uno dei cold case più noti della storia italiana. Nada Cella era una 25enne segretaria nello studio di commercialista in via Marsala a Chiavari. La giovane venne uccisa proprio all’interno dello studio, il 6 maggio 1996, un sabato. Colpita alla testa con un corpo contundente mai ritrovato, il suo caso è rimasto irrisolto fino a che non sono emerse le indagini della criminologia Antonella Pesce Delfino, peraltro minacciata al telefono dall’imputata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Omicidio Nada Cella: Cecere condannata a 24 anni. Sentenza anche per Soracco

Leggi anche: Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere: 2 anni a Soracco

Leggi anche: Processo Nada Cella, Cecere condannata a 24 anni. Soracco condannato a due anni per un solo episodio di favoreggiamento

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Omicidio Nada Cella: la sentenza attesa nel pomeriggio; Processo Nada Cella, attesa per la sentenza. Soracco: Qualcosa ho dimenticato. in diretta; Omicidio Nada Cella, è il giorno del giudizio. La verità a trent’anni dal giallo di Chiavari; Nada Cella, ultimo botta e risposta tra pm e difesa. La sentenza il 15 gennaio.

Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni per l'omicidio. Due anni a Marco Soracco - La Corte d'Assise di Genova ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere, ritenuta responsabile del delitto di Nada Cella, avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari. leggo.it