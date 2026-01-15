Delitto Nada Cella Anna Lucia Cecere colpevole | condannata a 24 anni 2 anni a Marco Soracco

Nel caso del delitto Nada Cella, Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni di reclusione, mentre Marco Soracco è stato condannato a due anni. Dopo quasi trent’anni, la giustizia ha emesso una sentenza che mette fine a un lungo percorso di indagini e processi, portando chiarezza su un episodio che ha segnato la comunità di Chiavari.

La verità ha impiegato quasi trent'anni per salire le scale di via Marsala, ma alla fine ha bussato con la forza di una sentenza che riscrive la storia di Chiavari. Nada Cella, la segretaria ventiquattrenne massacrata nel maggio del 1996, ha finalmente ottenuto giustizia: la Corte d'Assise ha dichiarato Anna Lucia Cecere colpevole, condannandola a una pena di 24 anni di reclusione. Quello che per decenni è stato il cold case più enigmatico della Liguria trova oggi un punto fermo, dissipando le nebbie che avevano protetto per troppo tempo l'identità dell'assassina. Nada era entrata in quello studio per una normale mattina di lavoro e ne era uscita esanime, vittima di una violenza rimasta impunita per ventinove lunghi anni.

