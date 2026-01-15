Omicidio del narghilè Confermata condanna a sei anni per Mesa
Il 1° ottobre 2023 a Terranuova si è verificato l'omicidio di Joel Martinez Seipio, un giovane di origine dominicana residente a Montevarchi. La vicenda, nota come l’omicidio del narghilè, ha portato alla condanna di Mesa a sei anni di reclusione. Questo episodio ha suscitato attenzione per la sua gravità e per le implicazioni giudiziarie, segnando un episodio doloroso nella comunità locale.
È passato alla storia come l’ omicidio del narghilè, il drammatico episodio che a Terranuova il 1° ottobre del 2023 costò la vita a Joel Martinez Seipio, 38 anni, il giovane di origine dominicana residente da tempo a Montevarchi. E ieri la Corte d’Assise di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Arezzo nel novembre dell’anno successivo al delitto e condannato a sei anni e otto mesi di reclusione Braulio Pavel Ramirez Mesa, il trentacinquenne dominicano domiciliato a Perugia, responsabile dell’uccisione giudicata preterintenzionale. Come si ricorderà l’alba di sangue che scosse l’intero Valdarno fu l’epilogo terribile del diverbio scoppiato all’interno della discoteca "El Angel Vip", in via di Poggilupi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Terranuova Bracciolini, ucciso con narghilè durante rissa: confermata condanna a sei anni e otto mesi
Leggi anche: Omicidio del narghilé dopo la lite in discoteca, condanna confermata
Terranuova Bracciolini ucciso con narghilè durante rissa | confermata condanna a sei anni e otto mesi.
Omicidio del narghilè. Confermata condanna a sei anni per Mesa - Gli avvocati attendono le motivazioni e non escludono il ricorso in Cassazione . lanazione.it
Omicidio a Sarezzo, barista ucciso a coltellate: arrestato 32enne >> https://buff.ly/CDzAIkB facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.