Omicidio del narghilé dopo la lite in discoteca condanna confermata
La corte d'Assise d'appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni e otto mesi di reclusione per Pavel Martinez Mesa, riconosciuto colpevole dell'omicidio di Joel Martinez Seipio avvenuto durante una lite in discoteca. La decisione conferma la responsabilità dell'imputato nell'evento violento che ha portato alla morte della vittima.
La corte d'Assise d'appello di Firenze ha confermato la condanna: sei anni e otto mesi di reclusione per Pavel Martinez Mesa, l'uomo che uccise il 38enne Joel Martinez Seipio lanciandogli un narghilè.L’omicidio era avvenuto all'alba del 1 ottobre 2023 quando, dopo un movimentato episodio in un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
