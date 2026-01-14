Omicidio del narghilé dopo la lite in discoteca condanna confermata

La corte d'Assise d'appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni e otto mesi di reclusione per Pavel Martinez Mesa, riconosciuto colpevole dell'omicidio di Joel Martinez Seipio avvenuto durante una lite in discoteca. La decisione conferma la responsabilità dell'imputato nell'evento violento che ha portato alla morte della vittima.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.